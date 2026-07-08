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Tạp chí Giáo dục

Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng

Võ Thị Thanh Huyền - 08/07/2026 16:21
Vào bếp đơn thuần chỉ là để học nấu ăn hay còn là môi trường dạy trẻ tự lập, sáng tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê nghề nghiệp của trẻ em Hà Tĩnh?
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