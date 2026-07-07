Khi cha mẹ chọn nghề thay con: Đồng hành hay áp đặt?

Lê Tú Anh - 07/07/2026 20:24

Mùa tuyển sinh, các học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng . Đâu là ranh giới để quyết định phù hợp năng lực, vừa tôn trọng ước mơ của con?