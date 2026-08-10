Khi người dân được bàn, được quyết định

Tuệ Trang - 08/10/2026 08:59

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định Nhân dân là chủ thể của sự nghiệp cách mạng; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn ở Hà Tĩnh cho thấy, nơi nào cấp ủy thực sự quan tâm lãnh đạo, người đứng đầu sâu sát cơ sở, chính quyền công khai, minh bạch, lắng nghe và đối thoại với dân, nơi đó dân chủ có điều kiện đi vào thực chất, sức dân được phát huy, đồng thuận xã hội được củng cố.