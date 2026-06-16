“Làn gió mới” từ những bí thư chi bộ trẻ

Dương Phương - 16/06/2026 17:19

Với khả năng làm chủ công nghệ, đội ngũ bí thư chi bộ trẻ ở Hà Tĩnh đã mang đến luồng sinh khí mới, giúp hoạt động của chi bộ trở nên hiệu quả hơn.