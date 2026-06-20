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Chuyển động đời thường

Làng nghề: Giữ nghề liệu đã đủ?

Trung Hoa - 20/06/2026 18:23
Áp lực thị trường và sự dịch chuyển lao động đang đặt nhiều làng nghề ở Hà Tĩnh trước nguy cơ mai một. Bài toán đặt ra không chỉ là giữ nghề mà còn phải sống được bằng nghề.
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