Làng nghề: Giữ nghề liệu đã đủ?

Trung Hoa - 20/06/2026 18:23

Áp lực thị trường và sự dịch chuyển lao động đang đặt nhiều làng nghề ở Hà Tĩnh trước nguy cơ mai một. Bài toán đặt ra không chỉ là giữ nghề mà còn phải sống được bằng nghề.