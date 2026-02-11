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Lao động việc làm

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trung niên

Hải Thuận - 02/11/2026 21:07
Tại Hà Tĩnh, tạo việc làm cho lao động trung niên, lớn tuổi là giải pháp quan trọng trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi.
Hà Tĩnh: mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trung niên
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Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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