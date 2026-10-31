Người tử tế trong Truyện Kiều

Phan Dung - 31/10/2026 21:53

Ai là người tử tế trong Truyện Kiều? Qua các nhân vật, Đại thi hào Nguyễn Du gửi gắm nhiều suy ngẫm về cách con người đối xử với nhau.