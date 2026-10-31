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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Người tử tế trong Truyện Kiều

Phan Dung - 31/10/2026 21:53
Ai là người tử tế trong Truyện Kiều? Qua các nhân vật, Đại thi hào Nguyễn Du gửi gắm nhiều suy ngẫm về cách con người đối xử với nhau.

Người tử tế trong Truyện Kiều
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