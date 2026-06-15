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Pháp luật và đời sống

Nhà ở xã hội: Giải “cơn khát” an cư, tạo đà phát triển

Trần Huyền - 15/06/2026 21:16
Hà Tĩnh đang tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội, từng bước giải “cơn khát” an cư của người dân
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