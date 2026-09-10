Nộp tiền nhưng chưa được giao đất, nút thắt ở đâu?

Linh Thuỷ - 09/10/2026 08:55

3 hộ dân ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh việc xã bán đất đã thu tiền của dân nhưng đến nay, sau 13 năm vẫn không giao đất.