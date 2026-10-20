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Sạt lở bờ sông đe dọa sinh kế người dân xã Hương Đô

Nguyễn Thị Tâm - 20/10/2026 15:34
Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và sự an toàn của hàng trăm hộ dân ven sông.
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