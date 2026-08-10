Về Báo Hà Tĩnh
Tạp chí Giáo dục

Số hóa tri thức- Lan tỏa học tập suốt đời

Kiều Anh - 08/10/2026 08:23
Tại các trường học, sách, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang được kết hợp để tạo những phương thức học tập linh hoạt, chủ động, lan tỏa học tập suốt đời.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Hà Tĩnh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026
Tin tức

Hà Tĩnh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh
Tin tức

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO