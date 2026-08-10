Số hóa tri thức- Lan tỏa học tập suốt đời

Kiều Anh - 08/10/2026 08:23

Tại các trường học, sách, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang được kết hợp để tạo những phương thức học tập linh hoạt, chủ động, lan tỏa học tập suốt đời.