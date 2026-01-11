Sốt, đau đầu - Khi nào cần nghĩ đến bệnh não mô cầu?

Hải Thuận - 01/11/2026 16:05

Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên việc chủ động phòng tránh bệnh là rất quan trọng.