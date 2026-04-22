Thầm lặng vì bình yên cuộc sống

PV - 22/04/2026 18:03

Không trực tiếp đối mặt với tội phạm, không thường xuyên xuất hiện nơi tuyến đầu, nhưng mỗi quyết sách đúng đắn, mỗi phương án xử lý kịp thời của toàn lực lượng đều có dấu ấn quan trọng của những người làm công tác tham mưu. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng tham mưu đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát thực tiễn; kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ huy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.