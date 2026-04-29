Đấu tranh, ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép

Công an Hà Tĩnh - 29/04/2026 18:06

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tuyên truyền, quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng, một số đối tượng đã tổ chức khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam.