Biến rác thành tiền – lan tỏa yêu thương từ việc làm nhỏ

Hà Thị Ái Vân - 04/06/2026 14:00

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả các mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái”, “Ngôi nhà phế liệu”. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, các mô hình này còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.