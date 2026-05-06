Khi nào con được quyền chia tài sản của cha mẹ?

Lê Thị Khánh Huyền - 05/06/2026 11:06

Khi cha mẹ còn sống, con cái có quyền gì đối với tài sản của cha mẹ và những hành vi ép buộc chuyển giao tài sản sẽ bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?