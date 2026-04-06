Từ Thành Cổ anh hùng đến những mùa xuân bình yên

Nguyễn Sơn Thủy - 04/06/2026 19:31

Từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, CCB Nguyễn Thanh Tân trở về quê hương tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến bằng những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng.