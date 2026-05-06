Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "con vẫn an toàn"

Hồ Loan - 05/06/2026 14:09

Vẫn còn đó những tai nạn, thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em...Và khi người lớn tin rằng trẻ đang được bảo vệ là lúc các em trong nguy cơ mất an toàn.