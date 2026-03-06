Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 3/6 ngày 4/6/2026

PV - 03/06/2026 17:50

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 3/6 ngày 4/6/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh