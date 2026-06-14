Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 14/6 ngày 15/6/2026

PV - 14/06/2026 18:44

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 14/6 ngày 15/6/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh