Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 9/7 ngày 10/7/2026

PV - 09/07/2026 17:23

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 9/7 ngày 10/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh