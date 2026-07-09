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Giai điệu quê hương

Đêm hoa đăng bên dòng Thạch Hãn

Trung Hoa - 09/07/2026 18:00
Tháng Bảy về, trên dòng Thạch Hãn lại bừng sáng hoa đăng, mang theo lời tri ân với những người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi dòng sông lịch sử.
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