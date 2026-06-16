Hành trình tỏa sáng của nam sinh Hà Tĩnh tại giải Pickleball quốc tế

Hương Ly - 16/06/2026 09:20

Đang còn là học sinh lớp 7, nhưng em Đào Nguyễn Bảo Nam đã có nhiều thành tích ấn tượng tại các giải Pickleball quốc tế.