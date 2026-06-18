Hệ lụy từ những bãi tắm tự phát

Tuệ Trang - 18/06/2026 19:57

Mùa hè, nhiều điểm tắm biển và check-in tự phát thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. Tuy nhiên, các địa điểm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây tác động tiêu cực đến môi trường biển.