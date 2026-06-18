Về Báo Hà Tĩnh
Tài nguyên và môi trường

Hệ lụy từ những bãi tắm tự phát

Tuệ Trang - 18/06/2026 19:57
Mùa hè, nhiều điểm tắm biển và check-in tự phát thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. Tuy nhiên, các địa điểm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây tác động tiêu cực đến môi trường biển.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Nỗ lực giữ dòng nước sạch
Tài nguyên và môi trường

Nỗ lực giữ dòng nước sạch

Biến rác thành tiền – lan tỏa yêu thương từ việc làm nhỏ
Tài nguyên và môi trường

Biến rác thành tiền – lan tỏa yêu thương từ việc làm nhỏ

Nguy cơ thiếu nước sản xuất từ những hồ đập xuống cấp
Tài nguyên và môi trường

Nguy cơ thiếu nước sản xuất từ những hồ đập xuống cấp

Khi đàn chim trở về
Tài nguyên và môi trường

Khi đàn chim trở về

Nỗi lo sạt lở bên bờ sông Ngàn Phố
Tài nguyên và môi trường

Nỗi lo sạt lở bên bờ sông Ngàn Phố

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO