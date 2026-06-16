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Nhịp sống đô thị

Miệt mài giữ sắc xanh trong lòng phố

Bùi Thị Kiều - 16/06/2026 18:25
Những đợt nắng nóng khiến cây xanh ở đô thị Hà Tĩnh khô héo. Đội ngũ công nhân cây xanh đã vượt qua nắng gắt, miệt mài giữ sắc xanh cho đô thị.
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