Mật ong Cường Nga - Trọn vị đại ngàn

Từ Duyên - 18/06/2026 15:51

Với mục tiêu lấy chất lượng làm nền tảng, năm 2024, Mật ong Cường Nga trở thành sản phẩm mật ong đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn OCOP 4 sao.