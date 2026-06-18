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Công nhận quyền sử dụng đất khai hoang: Đâu là căn cứ pháp lý?

Linh Thuỷ - Xuân Dũng - 18/06/2026 21:03
Vì sao đất có nguồn gốc khai hoang từ năm 1966 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
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