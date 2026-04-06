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Vì sao “sổ đỏ” có tên nhưng chưa được giao đất thực địa?

Linh Thuỷ - Tuấn Anh - 04/06/2026 16:20
Tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 3 hộ dân đã được cấp sổ đỏ từ năm 2019 nhưng gần 7 năm qua vẫn chưa được bàn giao thực địa. Vì sao xảy ra sự chậm trễ này?
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