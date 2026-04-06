Vì sao “sổ đỏ” có tên nhưng chưa được giao đất thực địa?

Linh Thuỷ - Tuấn Anh - 04/06/2026 16:20

Tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 3 hộ dân đã được cấp sổ đỏ từ năm 2019 nhưng gần 7 năm qua vẫn chưa được bàn giao thực địa. Vì sao xảy ra sự chậm trễ này?