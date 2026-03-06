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Tại sao kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng mới ở Hà Tĩnh?

Nguyễn Văn Sơn - 03/06/2026 20:36
Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Hà Tĩnh đã chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi dậy đổi mới, sáng tạo.
Kinh tế tư nhân - Động lực tăng trưởng ở Hà Tĩnh
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