Tại sao kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng mới ở Hà Tĩnh?

Nguyễn Văn Sơn - 03/06/2026 20:36

Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Hà Tĩnh đã chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi dậy đổi mới, sáng tạo.