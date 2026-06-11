Tháng 11 - Ươm mầm yêu thương, trao lời tri ân

Tú Anh - 06/11/2026 18:47

Tháng 11 là dịp để gửi lời tri ân đến thầy cô. Đây cũng là dịp để mỗi bạn nhỏ thêm yêu quý mái trường, trân trọng tình bạn và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp tuổi học trò.