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Khoa học và đời sống

Trồng cam theo hướng hữu cơ: Giải pháp nâng cao giá trị

Khánh Huyền - 31/10/2026 20:35
Trước tình trạng cam suy giảm năng suất, nông dân Hà Tĩnh chủ động chuyển sang trồng cam hữu cơ để nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Trồng và chăm sóc cam theo hướng hữu cơ: Giải pháp nâng cao giá trị
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