Trồng cam theo hướng hữu cơ: Giải pháp nâng cao giá trị

Khánh Huyền - 31/10/2026 20:35

Trước tình trạng cam suy giảm năng suất, nông dân Hà Tĩnh chủ động chuyển sang trồng cam hữu cơ để nâng cao giá trị và phát triển bền vững.