Về Báo Hà Tĩnh
Văn hóa thể thao sự kiện và nhân vật

Từ khát vọng khởi nghiệp đến những mùa quả ngọt

Phương Linh - 06/10/2026 21:56
Hai người trẻ Hà Tĩnh chọn những hướng đi khác nhau để lập nghiệp từ lợi thế quê hương, tạo giá trị từ nhung hươu, chồn hương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trẻ.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO