Từ khát vọng khởi nghiệp đến những mùa quả ngọt

Phương Linh - 06/10/2026 21:56

Hai người trẻ Hà Tĩnh chọn những hướng đi khác nhau để lập nghiệp từ lợi thế quê hương, tạo giá trị từ nhung hươu, chồn hương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trẻ.