22/12/2019 06:05

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn: Từ dấu mốc lịch sử 550 năm, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xây dựng huyện Can Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhóm P.V