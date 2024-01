Không để tái diễn tình trạng cát rơi vãi nhiều trên QL 1 qua Hà Tĩnh

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện, chủ bến bãi có vi phạm trong quá trình vận chuyển cát xây dựng.

Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Cát xây dựng phủ đầy Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh” (trưa 12/1), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra sự việc.

Cát xây dựng phủ đầy Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh Mặt đường tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua một số xã, phường của huyện Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị cát xây dựng phủ dày khiến môi trường ô nhiễm, nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong chiều 12/1, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an TX Hồng Lĩnh và chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trạng rơi vãi cát xây dựng dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) và các phường Trung Lương, Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh).

Lực lượng chức năng kiểm tra việc đảm bảo môi trường đối với phương tiện vận chuyển cát xây dựng.

Lực lượng chức năng cũng làm việc với các chủ bến bãi tập kết cát xây dựng dọc tuyến quốc lộ 1.

Trao đổi với ngành chức năng, chủ bến bãi tập kết cát xây dựng lý giải rằng, thời gian qua, các đơn vị cũng đã triển khai một số biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình vận chuyển như phun nước rửa lốp, phủ bạt trước lúc xe xuất bến. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển, khó tránh khỏi tình trạng cát rơi xuống đường, ảnh hưởng tới môi trường và an toàn cho người tham gia giao thông.

Các bến bãi tập kết cát dọc quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Thượng tá Phan Hồng Thái – Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho hay: Để đảm bảo trật tự ATGT, đơn vị đã tuyên truyền, giải thích và yêu cầu các chủ bến bãi tập kết cát dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng (VLXD); trong đó, có việc bảo đảm vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ các bến bãi cần chấp hành nghiêm quy định trong quá trình vận chuyển VLXD.

Trước thực trạng xe tải vận chuyển VLXD làm rơi cát xuống quốc lộ 1, Phòng CSGT tỉnh yêu cầu chủ các bến bãi cần có thêm biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tái diễn tình trạng cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển, ảnh hưởng tới môi trường, gây mất ATGT.

Phòng CSGT sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện, chủ bến bãi có vi phạm trong quá trình vận chuyển cát xây dựng.

Nguyên Khang - Ninh Hà