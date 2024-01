Nhiều học sinh Hà Tĩnh thản nhiên đầu trần, “kẹp ba" tham gia giao thông

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với L.V.D (SN 2005, trú thôn Thượng Phúc, xã Khánh Vĩnh Yên) vì có hành vi điều khiển xe mô tô kẹp ba, “bốc đầu”, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.