“Phạt nguội” vi phạm giao thông qua camera giám sát an ninh

Căn cứ vào hành vi đã được hệ thống camera giám sát an ninh ở các ngõ xóm, khu dân cư ghi lại, nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử phạt.

Hình ảnh 2 thanh niên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm được camera an ninh ở thị trấn Thạch Hà ghi lại.

Cách đây 4 ngày, anh P.V.Đ. (trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) điều khiển xe mô tô mang biển số Hà Tĩnh chở anh P.H.Đ. (trú xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê) lưu thông trên đường Lý Tự Trọng (quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm. Hành vi vi phạm luật giao thông này đã bị hệ thống camera giám sát an ninh ở thị trấn Thạch Hà ghi lại.

Căn cứ vào hình ảnh camera ghi lại, Đội CSGT – TT Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an thị trấn Thạch Hà tiến hành xác minh danh tính, mời 2 người lên làm việc. Quá trình làm việc, 2 nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp này.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Trước đó, Đội CSGT – TT Công an huyện Thạch Hà cũng phối hợp với Công an xã Thạch Đài mời làm việc 3 trường hợp là T.Q.N., N.T.T. và L.Đ.S. đi trên 2 xe mô tô di chuyển trên tuyến đường trục xã ở Thạch Đài nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ vào hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của 3 người này được hệ thống camera giám sát an ninh ở xã Thạch Đài ghi lại, lực lượng chức năng đã lập lập biên bản, xử phạt theo quy định của pháp luật.

3 người đàn ông điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường trục chính ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà được camera giám sát an ninh ghi lại.

Đây là 5 trong số 20 trường hợp vi phạm trật tự ATGT bị hệ thống camera giám sát an ninh ghi lại, làm căn cứ cho việc “phạt nguội” của cơ quan chức năng huyện Thạch Hà trong thời gian gần đây.

Đại úy Trần Hoàng Hiệp – Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Thạch Hà cho hay: Để đảm bảo trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông, cùng với việc tuần tra, xử lý, đơn vị tăng cường phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc giám sát, theo dõi qua hệ thống camera giám sát an ninh nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, dừng đậu sai quy định...).

Đội CSGT - TT Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Thạch Đài lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm ATGT.

Liên quan tới việc “phạt nguội” hành vi vi phạm trật tự ATGT được camera giám sát an ninh ghi lại, ngày 21/2, Đội CSGT – TT Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thiên Lộc mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp điều khiển xe mô tô tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Theo Thiếu tá Hoàng Tùng Lâm – Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Can Lộc, trước khi ra quyết định xử phạt, cả 3 người này được lực lượng chức năng cho xem lại hành vi vi phạm trật tự ATGT được hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn xã ghi lại.

Trước các video, hình ảnh đã ghi lại, cả 3 trường hợp thừa nhận sai phạm, chấp nhận bị xử phạt và cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng cho trường hợp vi phạm trật tự ATGT xem lại hành vi vi phạm trước khi xử lý.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm bền vững TNGT luôn được chính quyền các cấp, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh chú trọng. Tuy vậy, TNGT vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023), toàn tỉnh xảy ra 357 vụ TNGT làm chết 190 người, bị thương 221 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 8 vụ, giảm 71 người chết, tăng 28 người bị thương.

Riêng 2 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/2/2024), toàn tỉnh xảy ra 94 vụ TNGT làm chết 37 người, bị thương 82 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 44 vụ, tăng 3 người chết, tăng 56 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên xảy ra ngày 2/2/2024.

Các thông số trên cho thấy, TNGT vẫn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Và, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới TNGT xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận người dân có thời điểm còn hạn chế.

Khi tham gia giao thông, không khó để bắt gặp các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; vi phạm nồng độ cồn; phóng nhanh, vượt ẩu; thiếu chú ý quan sát khi băng qua đường...

Không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có mặt trực tiếp để xử lý các vi phạm trật tự ATGT. Vậy nên, việc “phạt nguội” thông qua hệ thống camera giám sát an ninh sẽ là “cánh tay nối dài” cho lực lượng CSGT trong giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Tình trạng vi phạm trật tự ATGT diễn ra khá phổ biến, kéo theo nguy cơ cao xảy ra TNGT. Ảnh chụp trên tuyến đường liên xã Thăng - Huy, huyện Cẩm Xuyên trong dịp nghỉ tết vừa qua.

Điều thuận lợi là hiện nay, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các tuyến đường, ngõ xóm, khu dân cư. Ngoài việc đảm bảo ANTT, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xử lý những trường hợp và đối tượng vi phạm pháp luật, hệ thống “mắt thần” sẽ cung cấp hình ảnh, video để CSGT có căn cứ xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh, ngoài 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc, công an các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai việc phối hợp xử lý vi phạm trật tự ATGT thông qua hệ thống camera giám sát an ninh. Hoạt động này được người dân đồng tình.

“Trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là các đường thôn, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô vẫn xảy ra nhiều bởi tâm lý “không bị giám sát”. Tôi mong lực lượng chức năng mạnh tay hơn với những trường hợp vi phạm giao thông để góp phần hạn chế tình trạng này” - ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1956, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cho hay.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân đánh giá: "Việc công an các địa phương triển khai “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự ATGT thông qua hệ thống camera giám sát sẽ góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, mang lại nhiều hiệu quả, tác dụng tích cực trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Chỉ khi nào, mọi hành vi vi phạm khi tham gia giao thông đều được giám sát, xử lý thì khi đó mới dần hình thành nên ý thức tự giác chấp hành, tạo nên thói quan và văn hóa giao thông của mỗi người dân".

Nguyên Khang - Trần Vương