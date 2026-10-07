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Bảng giá chè khô thái nguyên mới nhất - Trà Xanh Phú Quý

P.V
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Thưởng thức một chén chè khô Thái Nguyên từ lâu đã trở thành nét đẹp thanh tao trong văn hóa trà Việt. Với sắc nước xanh trong, hương cốm đặc trưng, vị chát dịu và hậu ngọt sâu, chè Thái Nguyên được nhiều người lựa chọn để thưởng trà hằng ngày cũng như làm quà biếu, tặng.

Cùng tham khảo bảng giá chè khô Thái Nguyên chuẩn vị, mới nhất tại Trà Xanh Phú Quý dưới đây.

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Bảng giá chè khô Thái Nguyên chi tiết

Trên thị trường hiện nay, chè khô Thái Nguyên giá bao nhiêu 1kg phụ thuộc rất lớn vào quy chuẩn thu hái (tôm, nõn, lá), vùng nguyên liệu (Tân Cương, La Bằng, Trại Cài...) và tay nghề sao chế thủ công của các nghệ nhân.

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Để giúp quý khách dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách, Trà Xanh Phú Quý xin gửi tới bảng tổng hợp giá các loại chè khô Thái Nguyên đang được ưa chuộng nhất:

Tên sản phẩm chè khô
Quy cách thu hái
Đặc điểm hương vị
Mức giá (VNĐ/kg)
Chè búp truyền thống
1 tôm + 2-3 lá non
Cánh trà to vừa, nước xanh đậm, vị chát đượm đà, hậu ngọt nhẹ. Thích hợp uống hằng ngày, quán nước.
150.000 - 250.000
Chè Móc Câu đặc sản
1 tôm + 1-2 lá non
Cánh trà xoăn nhỏ cong như móc câu, tỏa hương cốm nhẹ, vị chát dịu, hậu ngọt kéo dài.
350.000 - 450.000
Chè Nõn Tôm thượng hạng
1 tôm + 1 lá nõn
Cánh trà nhỏ xíu, nước xanh ánh vàng, hương cốm nồng nàn, vị chát thanh nhã và hậu ngọt rất sâu.
600.000 - 900.000
Chè Đinh Ngọc cao cấp
1 đinh (chỉ hái nõn chưa xòe)
Cánh mỏng như kim, nước trong xanh, hương thơm tinh tế, ngọt hậu vô cùng bền lâu. Tuyệt phẩm quà biếu.
2.500.000 - 4.000.000

Yếu tố ảnh hưởng đến giá chè khô Thái Nguyên

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Nhiều người dùng thường thắc mắc vì sao lại có sự chênh lệch giá khá lớn giữa các loại chè khô. Dưới đây là 3 yếu tố cốt lõi quyết định đến giá thành:

  • Công sức thu hái: Để làm ra 1kg chè Đinh Ngọc khô, người thợ phải hái tỉ mỉ hàng chục nghìn đinh trà nõn từ lúc tờ mờ sáng khi sương chưa tan. Thời gian và công sức bỏ ra gấp 10-15 lần so với chè búp thông thường.
  • Vùng thổ nhưỡng: Chè khô sinh trưởng tại vùng Tân Cương (Thái Nguyên) sở hữu đặc tính thổ nhưỡng đặc biệt, cho ra chất trà có độ đượm và hương thơm cốm tự nhiên vượt trội so với các khu vực khác.
  • Kỹ thuật sao chế: Chè được sao tay thủ công bởi nghệ nhân lâu năm giữ được trọn vẹn lớp phấn tuyết trên cánh trà và hương vị tự nhiên, không bị cháy xém hay mất vị như quy trình công nghiệp đại trà.

Kinh nghiệm chọn mua chè khô chuẩn giá, đúng chất lượng

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  1. Mua uống hằng ngày hoặc gia đình: Dòng chè Búp hoặc chè Móc Câu là lựa chọn tối ưu, vừa túi tiền mà vẫn đảm bảo vị chát ngọt truyền thống.
  2. Mua làm quà biếu đối tác, người thân: Nên chọn chè Nõn Tôm hoặc chè Đinh Ngọc được hút chân không sang trọng, thể hiện sự chỉn chu và đẳng cấp.
  3. Nhận biết chè Thái Nguyên ngon: Cánh chè khô phải xoăn chặt, giòn rụm, có màu xanh đen phủ nhẹ lớp phấn trắng. Khi pha, nước trà có màu xanh ánh vàng, không bị đục, không có cặn vụn.

Vì sao nên chọn mua chè khô tại Trà Xanh Phú Quý?

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Đại lý chè Thái Nguyên Trà Xanh Phú Quý tự hào là đơn vị phân phối chè khô Thái Nguyên chính gốc, mang đến giải pháp trà sạch toàn diện cho người tiêu dùng Việt:

  • 100% Trà sạch tự nhiên: Cam kết không phẩm màu, không hương liệu hóa học, không chất bảo quản.
  • Nguồn gốc rõ ràng: Thu hái trực tiếp từ các vùng chè Tân Cương nổi tiếng, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn.
  • Đóng gói hiện đại: Sản phẩm được đóng gói hút chân không đa dạng trọng lượng (100g, 200g, 500g) giúp bảo quản hương vị nguyên bản lâu dài.

Thông tin liên hệ Trà Xanh Phú Quý

Đơn vị: Công ty TNHH Trà Xanh Phú Quý

Địa chỉ: Số 61, xóm Phú Quý, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Hotline: 0355 647 999

Email: traxanhphuquy@gmail.com

Website: traxanhphuquy.vn

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#Trà Xanh Phú Quý #chè Thái Nguyên

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