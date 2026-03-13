Tin tức

Các địa phương linh hoạt, sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thu Hà

Từng chứng kiến những ảnh hưởng của thời tiết làm hư hỏng tài liệu niêm yết tại khu vực bỏ phiếu ở các kỳ bầu cử trước, Ban Chỉ đạo bầu cử xã Hà Linh đã chủ động chỉ đạo các tổ bầu cử chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thông tin, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đều được ép plastic trước khi niêm yết tại các điểm bầu cử.

bqbht_br_z7609684528980-f1101c660e70c93a01389ea9da23f143.jpg
Thông tin, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đều được ép plastic trước khi niêm yết tại các điểm bầu cử.

Ông Hồ Sỹ Thế - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hà Linh cho biết: “Thông tin về ứng cử viên là nội dung cử tri rất quan tâm theo dõi trước ngày bầu cử. Việc ép plastic tuy đơn giản, chi phí không lớn nhưng giúp tài liệu được bảo quản tốt hơn, tránh bị ướt, nhòe chữ nếu gặp mưa gió, đồng thời đảm bảo sự trang trọng khi niêm yết”.

bqbht_br_z7609682764016-8316065b30ba137ce89c6c241c91c84c.jpg
Hà Linh có 4 khu vực bỏ phiếu, tuy nhiên để tạo thuận lợi cho cử tri, xã đã bố trí thành 6 điểm bỏ phiếu.

Không chỉ chú trọng bảo quản tài liệu bầu cử, địa phương còn linh hoạt trong tổ chức điểm bỏ phiếu. Dù toàn xã có 4 khu vực bỏ phiếu với hơn 6.000 cử tri, nhưng trong điều kiện diện tích xã rộng, dân cư thưa thớt, vì vậy, xã đã bố trí thành 6 điểm bỏ phiếu để phù hợp thực tế địa bàn. Các điểm được sắp xếp theo cụm thôn có điều kiện tương đồng và lựa chọn vị trí trung tâm, thuận lợi cho người dân đi lại.

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Ban Chỉ đạo bầu cử phường Sông Trí cũng chủ động kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu và chỉ đạo các tổ dân phố rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Các phương án dự phòng như thuê rạp, chuẩn bị bàn ghế, quạt, máy phát điện… được xây dựng sẵn sàng. Đồng thời, địa phương cũng bố trí loa kéo di động cho 27 tổ dân phố để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cử tri.

bqbht_br_ag7a8763.jpg
Các phương án dự phòng như thuê rạp, chuẩn bị bàn ghế, quạt, máy phát điện… được các tổ bầu cử thuộc phường Sông Trí xây dựng sẵn sàng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Sông Trí chia sẻ: “Chúng tôi được hướng dẫn rà soát rất kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử. Từ vị trí đặt hòm phiếu, khu vực niêm yết thông tin đến các phương án dự phòng mưa nắng đều được chuẩn bị chu đáo để phục vụ cử tri tốt nhất”.

bqbht_br_z7609709533617-89f9861ec2b49496af670986463329c8.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thạch Khê.

Để bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra thông suốt, hạn chế tối đa sai sót, một số địa phương còn tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của tổ bầu cử. Là địa phương triển khai sớm nội dung này, xã Thạch Khê đã tổ chức vận hành thử đầy đủ quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 (thôn Đồng Giang), từ khâu khai mạc, hướng dẫn cử tri đến kiểm phiếu.

bqbht_br_z7609709533716-6dc76b11ba4fc7084850cfea61e67170.jpg
Xã Thạch Khê đã tổ chức vận hành thử đầy đủ quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 ở thôn Đồng Giang. Trong ảnh: Đoàn công tác thực hiện thử nghiệm nghi thức khai mạc trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê chia sẻ: "Việc vận hành thử nghiệm được chúng tôi triển khai sớm nhằm giúp các thành viên tổ bầu cử nắm chắc quy trình, đồng thời tạo điều kiện để 16 tổ bầu cử còn lại học hỏi và rút kinh nghiệm, tránh lúng túng khi bước vào ngày bầu cử chính thức. Cũng từ vận hành thử nghiệm, Ban Chỉ đạo bầu cử xã kịp thời phát hiện những tình huống có thể phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm ngày bầu cử chính thức diễn ra an toàn, đúng quy định”.

Vận hành thử nghiệm giúp Ban chỉ đạo bầu cử xã kịp thời phát hiện những tình huống có thể phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm ngày bầu cử chính thức diễn ra an toàn, đúng quy định.
Vận hành thử nghiệm giúp Ban chỉ đạo bầu cử xã kịp thời phát hiện những tình huống có thể phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm ngày bầu cử chính thức diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương như Đức Quang, Cẩm Bình, Yên Hòa, Phúc Trạch… cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử. Mã QR được xây dựng để giới thiệu khu vực bỏ phiếu, sơ đồ bố trí điểm bầu cử và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin qua điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Xã Phúc Trạch...
Xã Phúc Trạch...
bqbht_br_z7607059842795-97652aae849a6c5ec9a7dba6551aadfc.jpg
...xã Yên Hòa xây dựng mã QR bản đồ số các điểm bầu cử và thông tin ứng viên.

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở đang góp phần quan trọng giúp công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh được triển khai chu đáo, đúng quy định. Từ đó tạo tiền đề để ngày bầu cử được tổ chức thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tin liên quan

#Hà Tĩnh #công tác bầu cử #ứng dụng công nghệ #Bầu cử tại Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tin tức khác

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.