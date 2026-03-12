Đảm bảo quyền công dân cho những cử tri đặc biệt

Chung tay thực hiện công trình, phần việc hướng về "ngày hội non sông" 12/03/2026 05:15 Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân trước ngày hội lớn.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp 11/03/2026 18:13 Đồng chí Nguyễn Thành Đồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã ở Hà Tĩnh cần tập trung cho công tác bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan ở bất cứ khâu nào.

Những người đóng góp thầm lặng cho công tác bầu cử 11/03/2026 16:00 Để đảm bảo cho ngày hội của toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp, không thể thiếu sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới 11/03/2026 09:41 Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh 11/03/2026 05:20 Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Luôn lắng nghe và đại diện trung thực tiếng nói của Nhân dân 10/03/2026 17:15 Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Đạm.

Tăng cường tiếp xúc, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân 10/03/2026 11:57 Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cam kết tăng cường tiếp xúc, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết 10/03/2026 11:14 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển 10/03/2026 08:45 Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.

Nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân 09/03/2026 16:54 Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI bày tỏ quyết tâm nếu được tín nhiệm bầu chọn, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và vì sự phát triển chung của địa phương...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 09/03/2026 12:22 Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 có buổi tiếp xúc với cử tri trước bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri 09/03/2026 11:31 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền...

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội 09/03/2026 10:45 Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.

[Infographic] Hướng dẫn cử tri đăng ký bầu cử qua ứng dụng VNeID 09/03/2026 05:30 Nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Bộ Công an đã ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận cho cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác dưới hình thức bản điện tử.

Tạm gác những chuyến biển xa, bà con ngư dân sẵn sàng cho ngày bầu cử 08/03/2026 15:00 Bà con ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động sắp xếp lịch trình vươn khơi để thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 08/03/2026 08:00 Việc tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các em nắm được kiến thức pháp luật mà còn góp phần bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ ngày nay.

Đưa "ngày hội non sông" đến với người dân bản Rào Tre 07/03/2026 15:40 Để bà con bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) hiểu rõ ý nghĩa bầu cử, quyền và nghĩa vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tận tình tuyên truyền, vận động.

Bám sát địa bàn, đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định 07/03/2026 15:34 Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các phương án nghiệp vụ, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Phường Trần Phú ra quân tuyên truyền lưu động, tạo khí thế hướng về ngày hội lớn 07/03/2026 12:05 Những chuyến xe lưu động đã góp phần đưa các thông tin quan trọng về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đến với người dân trên địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh).

Rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội lớn 07/03/2026 05:40 Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân vào ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Toàn tâm, toàn lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân 06/03/2026 17:41 Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử.

Tuyên truyền đậm nét cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp 06/03/2026 17:13 Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh cần tập trung tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 16:45 Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng 06/03/2026 13:00 Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 11:07 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.

Ông Hà Văn Hùng và 6 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 10:02 Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, sẽ phát huy trách nhiệm đại biểu dân cử, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri 05/03/2026 18:13 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Hà Tĩnh trong công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 05/03/2026 17:39 Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản, khoa học của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri 05/03/2026 11:37 Các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bày tỏ niềm tự hào khi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử; đồng thời trình bày chương trình hành động với tinh thần cầu thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Mở rộng không gian tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri Hà Tĩnh 05/03/2026 07:30 Việc tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến để vận động bầu cử đã mở rộng tối đa cơ hội cho người ứng cử tại Hà Tĩnh và tăng khả năng tham gia của cử tri tỉnh nhà.

