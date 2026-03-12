Tin tức

Đảm bảo quyền công dân cho những cử tri đặc biệt

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri đặc biệt là những người yếu thế, học viên cai nghiện ma túy, ủy ban bầu cử các địa phương ở Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu.

Nam Giang
bqbht_br_dt-dsc6036.jpg
Chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử phường Trần Phú xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát và lập danh sách cử tri đang được quản lý, chăm sóc tại đơn vị.
bqbht_br_dts-dsc6041.jpg
Hiện, trung tâm nuôi dưỡng 130 người có công, người cao tuổi, người khuyết tật cô đơn không nơi nương tựa, trong đó có 75 người đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử.
bqbht_br_dt-dsc6038.jpg
Ông Phan Công Hoàng – Phó Chủ tịch HĐND phường Trần Phú cho biết: “75 cử tri đang sinh sống tại trung tâm chủ yếu là người cao tuổi, sức khỏe yếu, người khuyết tật vận động khó khăn trong việc di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu tập trung. Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri đặc biệt này, Ủy ban Bầu cử phường có phương án bố trí hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) đưa đến trung tâm”.
bqbht_br_dt-dsc6051.jpg
Công tác tuyên truyền và chuẩn bị cho ngày bầu cử được trung tâm triển khai nghiêm túc, bài bản. Trung tâm đã phối hợp với phường tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền bầu cử của mình và sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân. Trong ảnh: Cán bộ UBND phường Trần Phú giới thiệu với cử tri về các ứng cử viên.
bqbht_br_dt-dsc6072.jpg
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã hoàn tất.
bqbht_br_dt-dsc6091.jpg
Ủy ban Bầu cử phường niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 2026-2031 tại trung tâm để cử tri tìm hiểu.
bqbht_br_dt-dsc6044.jpg
Ủy ban Bầu cử phường Trần Phú phát thẻ cử tri cho các cử tri đang sinh hoạt tại trung tâm.
bqbht_br_dt-ac81.jpg
"Đến nay, tất cả cử tri đủ điều kiện đang sinh sống tại trung tâm đã nhận được thẻ cử tri. Trong thời gian tới, phường sẽ thường xuyên phối hợp với trung tâm trao đổi, đối chiếu và cập nhật biến động, điều chỉnh danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, không xảy ra tình trạng bỏ sót, ghi trùng hoặc sai thông tin cử tri" - ông Phan Công Hoàng cho hay.
bqbht_br_dt-dsc6047.jpg
Đối với những người yếu thế tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, việc được cầm lá phiếu trên tay không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là niềm tự hào vì thấy mình vẫn là một phần của xã hội, tiếng nói của mình vẫn có giá trị.
bqbht_br_dt-dsc6049.jpg
Bà Đinh Thị Liệu chia sẻ: "Hơn 10 năm sống tại trung tâm, tôi chứng kiến sự thay đổi từng ngày ở đây, đó là ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi ngày càng được chăm lo tốt hơn từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe, văn nghệ, giải trí. Cuộc sống hạnh phúc này là nhờ có sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, tôi vận động các cụ tìm hiểu kỹ, lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp".
bqbht_br_dt-dsc6117.jpg
Tại Cơ sở cai nghiện ma túy (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh) ở xã Cẩm Xuyên, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đã được chuẩn bị hoàn tất.
bqbht_br_dt-dsc6123.jpg
Danh sách và tiểu sử người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết từ sớm để cán bộ, chiến sỹ và học viên nắm rõ về tiểu sử của các đại biểu.
bqbht_br_dt-dsc6126-4588.jpg
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ, giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu mình cầm trên tay.
bqbht_br_dt-dsc6137-3525.jpg
Cơ sở cai nghiện ma túy đã lập danh sách 138 cử tri đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử. Các cử tri sẽ tham gia điểm bỏ phiếu Nhà văn hóa thôn Thiện Nộ (xã Cẩm Xuyên).
bqbht_br_dt-dsc6139.jpg
Trung tá Nguyễn Thanh Sỹ - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh) cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Cẩm Xuyên tiến hành phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ cũng như học viên về quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử này. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học viên trong quá trình thực hiện bầu cử".
bqbht_br_dt-dsc6145.jpg
Anh Nguyễn Ánh Sáng – học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở cho biết: “Chúng tôi được giải thích rõ về những nội quy, thể lệ bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ công dân trong dịp bầu cử. Qua đó, tôi biết thêm về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Được thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, tôi và các học viên khác sẽ quyết tâm phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm để sớm được về với gia đình và xã hội”.
bqbht_br_dt-dsc6150.jpg
Theo Trung tá Nguyễn Thanh Sỹ, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri, đặc biệt khi có các trường hợp học viên mới vào cơ sở đều được cập nhật kịp thời, để bảo đảm không bỏ sót hoặc sai sót trong danh sách cử tri.
bqbht_br_dt-dsc6170.jpg
Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú của các học viên sắp hoàn thành thời gian cai nghiện để thông báo, lập danh sách cử tri tại nơi cư trú, đảm bảo quyền lợi của học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Tin liên quan

#Bầu cử đại biểu Quốc hội ở Hà Tĩnh #Bầu cử QH và HĐND #Trung tâm Điều dưỡng người có công #Hà Tĩnh 24h báo mới Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

