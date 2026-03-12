Chung tay thực hiện công trình, phần việc hướng về "ngày hội non sông"
(Baohatinh.vn) - Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân trước ngày hội lớn.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cam kết tăng cường tiếp xúc, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI bày tỏ quyết tâm nếu được tín nhiệm bầu chọn, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và vì sự phát triển chung của địa phương...
Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 có buổi tiếp xúc với cử tri trước bầu cử.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền...
Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.
Nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Bộ Công an đã ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận cho cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác dưới hình thức bản điện tử.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử.
Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh cần tập trung tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản, khoa học của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bày tỏ niềm tự hào khi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử; đồng thời trình bày chương trình hành động với tinh thần cầu thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.