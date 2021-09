Trách nhiệm, quyết liệt, nhân văn, Hà Tĩnh kiểm soát tốt dịch COVID-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Trách nhiệm, quyết liệt, linh hoạt, nhân văn trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; huy động tổng lực sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của toàn dân, Hà Tĩnh đã đạt những thành công bước đầu trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19, đồng thời duy trì phát triển KT-XH, chăm lo tốt đời sống cho Nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã dành cho Báo Hà Tĩnh cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn và chân tình.

- P.V: Thưa Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Tĩnh đã qua 16 ngày không có ca bệnh cộng đồng và có thể nói, tỉnh đã kiểm soát được dịch COVID-19. Xin đồng chí chia sẻ thêm về kết quả tốt đẹp này?

- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Trước hết, Hà Tĩnh đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng các bộ, ban, ngành Trung ương bằng nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu vực có ca F0, các khu vực trọng yếu, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên tục đôn đốc, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch tại từng địa bàn phụ trách. Quyết liệt và linh hoạt, có thể xem đó như là “cẩm nang” của Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khi xuất hiện các ca bệnh cộng đồng trong đợt dịch thứ 4, tỉnh đã nhanh chóng ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương có ca bệnh: TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Hương Sơn... Đồng thời, chỉ đạo các địa phương và ngành chuyên môn tập trung 3 vấn đề lớn là truy vết nhanh, khoanh vùng rộng, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, không để dịch lây lan rộng.

Hơn 9.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần ngăn ngừa dịch ở cơ sở. Ảnh tư liệu

Thời điểm dịch bùng phát mạnh ở các tỉnh/thành phía Nam, các tỉnh lân cận, nước bạn Lào và từ phía biển (bà con đánh bắt hải sản từ ngoại tỉnh trở về) đều tiềm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập thì tỉnh kiên quyết ngăn chặn với các giải pháp trọng tâm là quản lý chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch về, người có dấu hiệu nghi ngờ (ho, sốt) ở các khu vực dân cư, kiểm soát chặt cơ sở kinh doanh trên các tuyến quốc lộ. Chúng ta đã kịp thời lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của tỉnh trên quốc lộ 1, đường mòn Hồ Chí Minh, đường ven biển, các đường ngang, lối tắt khắp các vùng miền... để kiểm soát chặt người về, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ dịch xâm nhập. Tại 13/13 huyện, thị, thành phố, gần 9.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng được thành lập, trở thành tai mắt trong giám sát phòng dịch ở cơ sở và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên các địa bàn trong toàn tỉnh đã “căng mình” kiểm soát người ra vào, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng.

Chính nhờ thực hiện quyết liệt, linh hoạt các giải pháp đó nên đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh ở Hà Tĩnh cơ bản được kiểm soát; có 355 ca bệnh COVID-19 trong tổng số 450 ca bệnh được phát hiện từ ngày 4/6 đến nay được điều trị khỏi; đã 16 ngày Hà Tĩnh không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng và gần 1 tuần nay không phát hiện ca dương tính trong các khu cách ly. Thời điểm này, khi dịch đang diễn biễn phức tạp ở các tỉnh lân cận, Hà Tĩnh vẫn như một “ốc đảo” yên bình. Cuộc sống người dân diễn ra bình thường, học sinh được đến trường học tập (trừ bậc mầm non), các hoạt động thương mại - dịch vụ được duy trì theo đúng quy định phòng dịch. Điều đó cho thấy hiệu quả của các giải pháp phòng, chống dịch ở Hà Tĩnh và là sự khẳng định cao nhất về trách nhiệm, sự tâm huyết, nỗ lực bảo vệ, chăm lo cho Nhân dân của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (ngày 21/8/2021). Ảnh: Thanh Hoài

Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song chúng ta tuyệt đối không chủ quan, lơ là khi mà nguy cơ dịch trên địa bàn vẫn ở mức cao. Đây là chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến tận các thôn, xóm. BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương phải luôn đề cao tinh thần phòng, chống dịch; huyện, thị, thành phố nào lơ là, chủ quan để bùng phát dịch, chủ tịch UBND địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm.

Các địa phương phải tiếp tục siết chặt quản lý người đến/về từ các vùng có dịch COVID-19; tăng cường rà soát, giám sát, phát hiện nguy cơ dịch trong cộng đồng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân khi đi về từ vùng dịch luôn luôn có ý thức tự giác trong khai báo y tế và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Những “chiến sỹ áo trắng” căng mình trên trận chiến chống dịch COVID-19.

BVĐK khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân COVID-19. Nguồn ảnh: Fanpage Bệnh viện Cầu Treo

- P.V: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chúng ta đã tổ chức thành công các đợt đón công dân từ các tỉnh, thành miền Nam hồi hương tránh dịch. Xin đồng chí cho biết, tỉnh đã nỗ lực thực hiện chủ trương đầy nhân văn này như thế nào?

- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Dịch bùng phát mạnh ở các tỉnh, thành miền Nam, nơi có gần 191 ngàn công dân Hà Tĩnh đang làm ăn, sinh sống, học tập nên lãnh đạo tỉnh đã sớm bàn phương án đón bà con có nguyện vọng trở về quê. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì nhiều cuộc họp triển khai việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời lập tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với hội đồng hương tổ chức tiếp nhận nguyện vọng của bà con để triển khai đón công dân về quê, giảm áp lực cho các tỉnh, thành phía Nam trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giao nhiệm vụ cho tổ công tác đón công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.

Công dân có nguyện vọng về quê khá đông, nhưng trước mắt, chúng ta chỉ mới có thể ưu tiên các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, đối tượng khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc bị kẹt lại; các trường hợp đặc biệt khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương đón công dân về tại Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) ngày 26/7/2021. Ảnh: Đình Nhất

Ngày 26/7, chuyến tàu hỏa SE 14 chở 814 công dân đầu tiên hồi hương an toàn. Từ ngày 6 - 8/8, với sự hỗ trợ của Tập đoàn FLC (thông qua Hãng Hàng không Bamboo Airway), tỉnh tiếp tục tổ chức thành công 5 chuyến bay đón hơn 1.000 công dân hồi hương đợt 2. Như vậy, Hà Tĩnh đã tổ chức đón an toàn, đảm bảo phòng dịch gần 2.000 công dân hồi hương; tất cả đều được miễn phí. Hiện nay, tỉnh đang chuẩn bị kế hoạch cụ thể để đón thêm gần 1.000 công dân là phụ nữ mang thai đang sinh sống, làm việc ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam hồi hương an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Video: Hà Tĩnh hoàn thành đón 814 công dân hồi hương.

Từ ngày 6 - 8/8, Hà Tĩnh đã đón hơn 1.000 công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về trên 5 chuyến bay của Hãng Hàng không Bamboo Airway . Ảnh: Đình Nhất

Bên cạnh số lượng công dân được tỉnh tổ chức đón về, bà con cũng tự phát trở về với số lượng rất đông. Để đảm bảo an toàn, tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát người về từ các cửa ngõ để người dân khai báo y tế; lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công dân địa phương nào thì địa phương đó đón và đưa đi cách ly tập trung chu đáo. Hà Tĩnh không khuyến khích con em tự về bằng các phương tiện khác để tránh lây lan dịch bệnh, nhưng khi công dân của mình tự trở về thì tỉnh đều đón nhận, triển khai các bước đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát phía Nam của tỉnh trên QL 1 thuộc địa phận xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh). Ảnh: Thanh Hoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim (Lộc Hà). Ảnh: Phúc Quang

Mới đây, nhận tin Hà Tĩnh có 8 công dân trong số 15 người ngồi trong xe đông lạnh để “thông chốt” bị phát hiện và được tỉnh Bình Thuận tổ chức đưa về các địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Can Lộc tổ chức đón và tiến hành các thủ tục đảm bảo quy định phòng chống dịch trước khi đưa vào khu cách ly y tế tập trung của huyện Can Lộc tại xã Khánh Vĩnh Yên.

8 công dân trốn trong xe đông lạnh đã được cách ly ngay khi về đến Hà Tĩnh. Ảnh: Thiên Vỹ

Đến nay, cùng với gần 2.000 người được tỉnh tổ chức đón, các địa phương cũng đã đón, cách ly tập trung gần 18.000 người tự về quê từ các vùng có dịch. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của những người trở về từ vùng dịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị huy động toàn dân góp lương thực thực phẩm, hỗ trợ, động viên công dân.

Nhân dân Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh cũng đã chung sức hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành miền Nam chống dịch. Tỉnh đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh và trích ngân sách 2 tỷ đồng để hỗ trợ công dân địa phương đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn; cử các y, bác sỹ vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Nhân dân toàn tỉnh đã tích cực đóng góp gần 1.300 tấn lương thực, nông sản trị giá hơn 20 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Nam.

Với truyền thống tương thân, tương ái của người Hà Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn hướng về đồng bào đang gặp khó khăn trong các vùng dịch miền Nam. Qua những bức thư, lời nhắn gửi tới lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, lực lượng chức năng, công dân Hà Tĩnh đều xúc động bày tỏ tình cảm về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và tình cảm của đồng bào tỉnh nhà dành cho những người con quê hương ở các vùng dịch.

Video: Chủ tịch UBND tỉnh tiễn đoàn y tế Hà Tĩnh lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch.

- P.V: Cùng với thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch, thời gian qua, Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng mừng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kết quả này tiếp tục được phát huy thế nào trong thời gian tới, khi chúng ta đã được kiểm soát tốt dịch bệnh, thưa Chủ tịch UBND tỉnh?

- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Trước hết, phải nói rằng, trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, tỉnh rất chú trọng đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là tại nhà máy của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh với gần 10.000 lao động đang làm việc và có đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng của cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng. Tỉnh đã giao BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các địa phương, lực lượng chức năng luôn bám sát chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp phòng, chống dịch hiệu quả. Đến thời điểm này, Formosa cũng như tất cả các nhà máy, xí nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn an toàn và hoạt động tốt, vừa đảm bảo mục tiêu phòng, chống dịch, vừa duy trì chuỗi sản xuất chủ lực của nền kinh tế.

Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa hè thu với năng suất bình quân đạt hơn 50 tạ/ha và trở thành vụ sản xuất có năng suất cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Nguyễn Oanh

Rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đã giành nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa hè thu với năng suất bình quân đạt hơn 50 tạ/ha và trở thành vụ sản xuất có năng suất cao nhất từ trước tới nay. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất công nghiệp từ đầu năm đến nay cũng ghi nhận mức tăng khá (ước tính tăng hơn 18% so cùng kỳ năm trước). Tổng thu ngân sách của tỉnh đến nay đạt gần 11.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm tổng thu ngân sách sẽ đạt và có thể vượt kế hoạch HĐND tỉnh đặt ra trong năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD (tăng 143% so cùng kỳ)…

Công nhân tại Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo nhiệm vụ kép, vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/8 đạt trên 66% - cao hơn mức bình quân chung cả nước. Có được kết quả này phải nói rằng, tỉnh luôn xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Formosa Hà Tĩnh (ngày 24/6/2021).

Song song với chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, trên lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội cũng giành được kết quả tích cực. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã phản ánh sự thành công của giáo dục tỉnh nhà khi tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 99%. Trong bối cảnh khó khăn, Hà Tĩnh đã căn cơ, bài bản và hết sức linh hoạt thực hiện các phương án để triển khai năm học mới. Đến nay, ngoài cấp mầm non, các cấp từ tiểu học đến THPT đã trở lại trường học trực tiếp trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt quy định phòng dịch.

Hà Tĩnh cũng thường xuyên thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy về khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay, Hà Tĩnh đã huy động xã hội hóa được hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Vừa qua, tỉnh đã thành lập và vận hành Quỹ Hỗ trợ học sinh nghèo, đạt điểm cao vào học đại học. Với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, toàn tỉnh đã kêu gọi được 5,2 tỷ đồng, dự kiến sẽ hỗ trợ cho 84 cháu gặp hoàn cảnh khó khăn đi học đại học.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chứng kiến Công ty Cổ phần D&N Group trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”. Ảnh: Đình Nhất

Đối với chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đến nay, tỉnh đã kêu gọi được nguồn kinh phí 2,4 tỷ đồng mua máy tính hỗ trợ các em không có máy tính để học trực tuyến. Tỉnh đang giao cho ngành giáo dục phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ tỉnh có đợt phát động để tạo thêm nguồn lực mua máy tính hỗ trợ cho các em học tập.

Cùng với tập trung giữ vững thành quả, đẩy lùi dịch COVID-19, chúng ta cũng đặt quyết tâm cao nhất, dồn sức hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tiếp theo; xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong việc bảo đảm hài hòa giữa phòng, chống dịch với phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Cô trò Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào năm học mới. Ảnh: Nguyễn Oanh

Để làm được điều đó, chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động; tập trung cao cho công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021…

Trân trọng kết quả đạt được, chúng ta tiếp tục nỗ lực giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch, duy trì và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm xuyên suốt, nhất quán của tỉnh là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn trách nhiệm và tâm huyết phục vụ Nhân dân. Mục tiêu tối thượng là làm cho cuộc sống người dân được ấm no, hạnh phúc.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!

Thực hiện: Nhóm P.V