Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Trong những tháng đầu năm 2021, nước ta đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, là mức khá cao so với các nước trên thế giới; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, lũy kế 7 tháng đạt 67,9% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 30,2% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt trên 10,5 tỷ USD, tăng 3,8%...