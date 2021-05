Huy động sức mạnh tổng hợp cùng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, tôi sẽ nỗ lực, nguyện đem hết tâm trí, sức lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 13 – huyện Hương Khê.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 13 – huyện Hương Khê.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực, nguyện đem hết tâm trí, sức lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà; luôn tiếp thu và truyền tải kịp thời, chính xác những nguyện vọng, thông điệp mà Nhân dân gửi gắm, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, làm trái với đường lối, vi phạm pháp luật. Chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đại tá Lê Khắc Thuyết chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ Hương Giang, Hương Khê năm 2020 (Ảnh tư liệu)

Thứ hai: Với tư cách là Giám đốc Công an tỉnh, tôi sẽ luôn tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong đó, lực lượng công an sẽ luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu, đóng vai trò nòng cốt; đồng thời, chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng quân sự, biên phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ QPAN ở địa phương, gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đại tá Lê Khắc Thuyết kiểm tra, động viên CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) huấn luyện nghiệp vụ (Ảnh tư liệu)

Chỉ đạo toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh chủ động hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn trong công tác nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý tình hình, bảo đảm kịp thời, chính xác, nhanh nhạy; từ đó lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác nhằm giải quyết sớm, ổn định các tình hình nổi lên, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, hình thành các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức phản động, gián điệp, âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để thành lập hội, nhóm trái pháp luật, mang màu sắc chính trị đối lập; đảm bảo giữ vững các mặt công tác an ninh. Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội...; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Lê Khắc Thuyết tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm (tháng 9/2020)

Thứ ba: Với tư cách là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Hương Khê, tôi sẽ cùng đoàn công tác luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương để nghiên cứu, trao đổi, tham mưu đề ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập của huyện. Qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng huyện Hương Khê ngày càng phát triển bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện NTM như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bầu cử ở xã Hương Lâm (Hương Khê).

Thứ tư: Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri tại cơ quan và nơi cư trú. Tham gia các hoạt động của HĐND; đóng góp xây dựng các dự án luật, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri và Nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi… để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân./.

