Lịch thi đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giải U19 quốc gia

Bảng A: Thể Công Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Nam Định, Trung tâm Thể thao Đào Hà (thi đấu tại Trung tâm Thể thao Viettel). Bảng B: PVF, Đông Á Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Luxury Hạ Long (thi đấu tại Trung tâm PVF, Hưng Yên). Bảng C: Huế, SHB Đà Nẵng, Sông Trà Quảng Ngãi, Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An (thi đấu tại Huế). Bảng D: LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Định, Gama Vĩnh Phúc (thi đấu tại Gia Lai). Bảng E: Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Yên (thi đấu tại Bình Phước). Bảng F: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An (thi đấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu). Bảng G: Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ (thi đấu tại Tiền Giang).