Đã tìm ra nguyên nhân hơn 40 con trâu, bò chết ở Nghệ An

Ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ đàn gia súc chết trên địa bàn dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida - tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng cấp tính.

Theo thống kê, từ ngày 2 đến 9/11, toàn xã ghi nhận hơn 40 con trâu, bò chết, đa số thuộc xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn cũ.

Trâu ở xã Hữu Kiệm chết do mắc bệnh tụ huyết trùng. Ảnh: Hùng Lê

Gia đình ông Ven Phò Thủy, trú bản Khe Nạp, thiệt hại nặng nhất với 19 con trâu chết. Đàn trâu 33 con của gia đình được chăn thả tập trung trong rừng, cách nhà khoảng 5 km. Đầu tháng 11, trâu bắt đầu chết với các biểu hiện đầy hơi, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và sưng chân.

Ngoài gia đình ông Thủy, một số hộ khác ở bản Khe Nạp cũng ghi nhận trâu, bò chết rải rác khi chăn thả trong rừng. Những con còn sống sau đó được người dân đưa về trang trại cách khu vực chăn thả khoảng 1-2 km để theo dõi.

Chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan thú y khoanh vùng, tiêu hủy gia súc chết, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại và nơi chăn thả. Đàn gia súc còn khỏe mạnh được tiêm vaccine để phòng bệnh.

Trâu còn sống được người dân đưa về trang trại để theo dõi. Ảnh: Hùng Lê

Xã Hữu Kiệm hiện có khoảng 4.000 con trâu và 5.000 con bò. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân hạn chế chăn thả rông, vệ sinh chuồng trại, thường xuyên theo dõi vật nuôi để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh, báo cơ quan thú y xử lý.

Tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trâu, bò do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra. Bệnh thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi suy giảm. Gia súc mắc bệnh có thể sốt cao, sưng vùng hầu, cổ, khó thở, trường hợp nặng có thể chết nhanh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.