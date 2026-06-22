Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh – Từ hợp nhất đến hội tụ 21/06/2026 16:38 Sau hơn 1 năm hợp nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang định hình mô hình tòa soạn hội tụ, nơi mỗi sự kiện được kể bằng nhiều nền tảng, nhiều cách tiếp cận.

Sức sống mới trên miền quê Sơn Nam 21/06/2026 13:12 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê sung túc, đủ đầy.

Sống khoẻ cùng BHT: Bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ, phát hiện sớm, ngăn ngừa nguy cơ 21/06/2026 10:00 Bệnh tuyến giáp ở nữ giới phổ biến gấp 5 - 8 lần nam giới nhưng thường phát hiện muộn do triệu chứng không rõ ràng. Bác sĩ Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 21/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 28 đến 38°C.

Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 20/06/2026 12:22 Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, lãnh đạo UBND tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn: Miền cổ kính bên chân núi Hồng 20/06/2026 12:00 Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em 20/06/2026 10:30 Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 20/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 38 độ C.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 19/06/2026 20:08 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cụm Thi đua số 2 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026 19/06/2026 15:53 Sáng 19/6, Cụm Thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ tư để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền 19/06/2026 15:04 Sáng 19/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 19/06/2026 14:29 Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 19/6: Thu phí tối đa 1.300 đồng/km trên 13 đoạn tuyến cao tốc 19/06/2026 07:45 Bộ Xây dựng vừa chấp thuận đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có 3 đoạn tuyến qua Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Đêm không mưa, ngày nắng nóng 19/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 28 - 38 độ C.

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh 18/06/2026 22:04 Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng 18/06/2026 20:00 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn cần tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu hút đầu tư...

Vấn đề hôm nay: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng 18/06/2026 20:00 Làm thế nào để giảm nguồn cung, giảm người sử dụng ma túy và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng.

Thạch Xuân tập trung tháo gỡ khó khăn, kiến nghị đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng 18/06/2026 15:26 Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lựa chọn, bố trí cán bộ thôn như thế nào trước yêu cầu của Nghị định 185? 18/06/2026 10:54 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch và tổng hợp, thống kê. Đây là những tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn cán bộ khi Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Tài chính thị trường ngày 18/6: Hà Tĩnh sẽ mở rộng KKT Vũng Áng lên khoảng 73.000 ha 18/06/2026 07:40 Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2050, Hà Tĩnh định hướng mở rộng KKT Vũng Áng từ hơn 22.700 ha lên khoảng 73.000 ha, hướng tới trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái của khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 18/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/6: Không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Cổ Đạm về các giải pháp thúc đẩy phát triển 17/06/2026 16:02 Sáng 17/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 17/6: “Siết” tình trạng lãi suất thực tế cao hơn niêm yết 17/06/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đánh thức du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm 17/06/2026 07:00 Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan kỳ vỹ, thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ngày nắng nóng, có nơi 37 độ C 17/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 23:01 Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Lãnh đạo Hà Tĩnh làm việc với Công ty Mirabo Global và đối tác Nhật Bản 16/06/2026 22:31 Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 16/6, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã đến chào xã giao và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 12:10 Sáng 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Thiết bị tiết kiệm điện "lên ngôi" mùa nắng nóng 16/06/2026 10:48 Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân Hà Tĩnh tăng cao. Nhiều gia đình đã chủ động lựa chọn các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện nhằm giảm chi phí sinh hoạt.

Tài chính thị trường ngày 16/6: Nhà ở xã hội Hà Tĩnh hút khách vượt xa nguồn cung 16/06/2026 07:48 Lãi suất cao khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh vẫn thu hút mạnh người mua khi ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hơn 3 lần số căn hộ mở bán. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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