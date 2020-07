Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/20: Ronaldo trở lại top 4, hy vọng cạnh tranh với Lewandowski

Với bàn thắng vào lưới Torino, siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus đã vươn lên xếp thứ 4 trong cuộc đua tới giải Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/20.

Vị trí số 1 vẫn thuộc về Robert Lewandowski của Bayern Munich với 68 điểm (34 bàn). Nhưng may cho các đối thủ của anh là Bundesliga đã kết thúc. Do đó những Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) hay Jamie Vardy (Leicester) vẫn còn chút hi vọng để vượt lên.

Xếp thứ 2 đang là Immobile với 58 điểm (29 bàn). Đứng thứ 3 là Timo Werner của RB Leipzig với 56 điểm (28 bàn). Vị trí thứ 4 thuộc về Cristiano Ronaldo (Juventus) với pha sút phạt đẳng cấp vào lưới Torino, chia sẻ cùng Erling Haaland (RB Salzburg và Dortmund) khi có cùng 50 điểm.

Với việc Serie A còn 8 vòng đấu, cơ hội cho Ronaldo và đặc biệt là Immobile cân bằng cũng như vượt qua Lewandowski vẫn còn dù rất khó khăn. Đứng thứ 6 là trung phong Shon Weissmann của Wolfsberger AC với 45 điểm dù có được tới 30 lần sút tung lưới đối phương. Lý do đến từ việc giải VĐQG Áo chỉ nhân hệ số 1,5.

Vào cuối tuần trước, tiền đạo Jamie Vardy với cú đúp vào lưới Crystal Palace để giúp Leicester giành chiến thắng 3-0 đang xếp thứ 7 khi có 21 bàn (42 điểm). Đứng thứ 9 là Romelu Lukaku của Inter Milan với 40 điểm (20 bàn) và xếp thứ 10 là Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal với 38 điểm (19 bàn).

Theo Bongdaplus