Chính thức: V.League tạm hoãn đến hết tháng 3

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với chiều hướng gia tăng các ca lây nhiễm và nguồn lây nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu, Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia (BĐH Giải) thông báo: Tạm dừng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2020 đến hết tháng 03/2020. BĐH Giải sẽ thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 để xây dựng kế hoạch điều chỉnh Lịch thi đấu các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 phù hợp, kịp thời báo cáo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và thông báo đến các CLB. Đề nghị các CLB tăng cường công tác quản lý cầu thủ, thường xuyên theo dõi và thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo thông báo số 28/TB-BĐH ngày 10/3/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các ban tổ chức trận đấu phối hợp với Sở Y tế địa phương nghiêm túc thực hiện công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chủ động vệ sinh, khử trùng tổng thể các hạng mục liên quan, đảm bảo an toàn và sẵn sàng khi các Giải đấu tiếp tục diễn ra.