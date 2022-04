Khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31 sẽ bay trên bầu trời Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương trình diễn bay khinh khí cầu tại huyện Vũ Quang chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.

Khu vực bay khinh khí cầu sẽ được trình diễn tại đập chính công trình thủy lợi Ngàn Trươi (thị trấn Vũ Quang)...

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng về việc xin phép trình diễn bay khinh khí cầu tại huyện Vũ Quang hưởng ứng chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 (được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép bay); đề xuất xin chủ trương phối hợp tổ chức các hoạt động trình diễn bay khinh khí cầu của UBND huyện Vũ Quang tại Văn bản số 481/UBND ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý về chủ trương này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng thực hiện đúng các quy định về: phương tiện bay, khu vực bay, thời gian bay được cấp phép của Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.

UBND tỉnh giao huyện Vũ Quang chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan và Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng, căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tế trên địa bàn để chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan và tổ chức thực hiện trình diễn bay khinh khí cầu đảm bảo an ninh, an toàn, mục đích, yêu cầu, hiệu quả.

Thời gian bay khinh khí cầu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/5/2022.

... và tại sân vận động huyện Vũ Quang. Điểm còn lại là tại bờ hồ đập dâng (thị trấn Vũ Quang).

Thời gian bay khinh khí cầu tại huyện Vũ Quang dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/5/2022.

Ngay sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương trình diễn bay khinh khí cầu trên địa bàn, huyện Vũ Quang đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, tập trung chuẩn bị các nội dung cho chương trình.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng thông tin: "Hiện tại, địa phương đang tích cực chuẩn bị các địa điểm sẽ trình diễn bay khinh khí cầu; chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hương Quang và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, lịch trình của chương trình để Nhân dân được biết, tham dự".

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Gamess 31 do Việt Nam đăng cai thu hút 11 quốc gia ASEAN tham dự, với dự kiến hơn 10.000 vận động viên tham gia tranh tài. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022. Đại hội đã chọn hình ảnh con sao la (tên khoa học là Pseudoryx Nghetinhensis) làm biểu tượng - linh vật của SEA Games 31. Sao la còn được gọi là “Kỳ lân châu Á” được biết đến như một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới sinh sống trong núi rừng Việt Nam. Sao la được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5/1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh). Sự kiện này đã gây chấn động lớn cho các nhà nghiên cứu sinh vật thế giới.

Văn Chung