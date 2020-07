Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức giải golf, tay gậy người Nghệ An vô địch

Lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đấu đã thu hút gần 140 golfers là các hội viên Hội Golf 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và khách mời đến từ một số tỉnh thành trên cả nước.

Tại sân Golf Mường Thanh - Diễn Châu (Nghệ An), Sở VHTT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Hội Golf Hà Tĩnh vừa tổ chức Giải Golf Hà Tĩnh lần thứ nhất - năm 2020.

Giải được chia làm 3 bảng nam (bảng A, bảng B và bảng C). Các golf thủ thi đấu theo thể thức đấu gậy có tính điểm chấp qua 18 lỗ golf.

Ngoài giải vô địch Best Gross và các giải nhất, nhì, ba thuộc 3 bảng đấu, các golf thủ còn tranh tài ở các giải kỹ thuật Nearest to Pin, Nearest to the line, Longest Drive và giải Hole In One.

Sau 1 ngày thi đấu khá quyết liệt trên từng đường gậy, Ban tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng.

1 giải vô địch (Best Gross) được trao cho golf thủ Nguyễn Minh Tuấn (Nghệ An).

Các golf thủ Trịnh Công Thành (Nghệ An) giành giải nhất bảng A, Lưu Văn Tiến (Hà Tĩnh) nhất bảng B, Phan Thanh Tùng (Hà Tĩnh) nhất bảng C.

Các golf thủ về nhì gồm: Lê Anh Dũng (Hà Tĩnh) - nhì bảng A, Trần Trung Hiếu (Hà Tĩnh) - nhì bảng B, Nguyễn Thiện (Hà Tĩnh) - nhì bảng C.

Giải ba thuộc về các golf thủ: Trần Văn Tuấn (Hà Tĩnh), Phan Công Hiệp (Hà Tĩnh), Phan Đình Phượng (Nghệ An)...

Ban tổ chức cũng trao các giải kỹ thuật cho các golf thủ.

Golf là môn thể thao còn non trẻ với Hà Tĩnh, chỉ bắt đầu phát triển tại địa phương mấy năm gần đây, nhưng đã thu hút được sự chú ý, luyện tập và thi đấu trong giới đam mê Golf của tỉnh.

Giải Golf Hà Tĩnh lần thứ nhất - năm 2020 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt mới, đánh dấu cho sự phát triển của bộ môn golf trên toàn tỉnh. Đây cũng là tiền đề để môn thể thao golf chính thức được đưa vào một trong những hoạt động thể thao thường niên tại Hà Tĩnh, góp phần phát triển sự nghiệp thể thao – du lịch tỉnh nhà.

Trần Đức Cường